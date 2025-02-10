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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binası uluslararası "En İyi Sürdürülebilirlik Projesi" ödülünü kazandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binası, İngiltere menşeli uluslararası prestijli yayın organı BUILD dergisi tarafından "Sustainable Building Awards" kapsamında "En İyi Sürdürülebilirlik Projesi" ödülüne layık görüldü.

Mümin Altaş  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binası uluslararası "En İyi Sürdürülebilirlik Projesi" ödülünü kazandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenilikçi şehircilik ve yeşil teknoloji alanlarında yayımladığı analiz ve araştırmalarla geniş bir uluslararası okuyucu kitlesine hitap eden BUILD dergisi, Başkanlık binasının görsellerini paylaşarak, Başkanlığı çevresel duyarlılık, sürdürülebilir şehircilik ve sıfır atık vizyonuna olan güçlü bağlılığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı değerlendirmede, sürdürülebilirliğin yalnızca bugünü değil, aynı zamanda geleceği inşa etme sorumluluğunu da gerektirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, çevre duyarlılığını artırmak, doğayı koruma bilincini canlı tutmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Başkanlık binamızın, BUILD Dergisi tarafından düzenlenen Sustainable Building Awards kapsamında 'En İyi Sürdürülebilirlik Projesi' ödülüne layık görülmesi, bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Bu ödül, sıfır atık, çevre ve doğayı koruma vizyonumuzun uluslararası ölçekte de takdir edildiğinin güçlü bir göstergesidir.

Türkiye olarak sadece kendi sınırlarımız içinde değil, bölgemizde de daha sürdürülebilir uygulamaların oluşturulması için üzerimize düşeni yapmaya, hatta daha fazlasını gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürecek ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu kıymetli ödülü almamıza vesile olan tüm çalışma arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese ve projelerimizi ödüllendiren BUILD Dergisi yetkililerine çok teşekkür ediyorum."

Müze ve kütüphaneden sosyal alanlara çalışan dostu bina

Başkanlığın doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinde çevre duyarlılığının artırılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarını da kesintisiz sürdürdüğünü aktaran Altun, "Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma misyonuyla ulusal ve uluslararası düzeyde örnek projeler geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığının çalışma ve dinlenme alanları, kreş ve spor alanı gibi sosyal alanlarıyla da çalışan dostu bir şekilde planlandığını anlatan Altun, geçen yıl ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık iletişim tarihini, iletişim ve medyanın geçirdiği aşamaları, tarihi süreç içinde değişen iletişim araçlarını sergileyen İletişim Müzesi'ni açtıklarını anımsattı.

Bunun yanı sıra basın mensupları ve çalışanlar ile öğrenciler ve akademisyenlerin yararlanabileceği İletişim İhtisas Kütüphanesi'ni kurduklarına dikkati çeken Altun, kütüphane ile 9 bin 658 kitap ve 2 bin 785 basılı dergi ile toplam 12 bin 443 yazılı kaynağa ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

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