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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un YouTube tarafından kaldırılan konuşması, 50 yerel kanalda yayımlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Şehit Diplomatlar sergisinde yaptığı konuşmanın YouTube tarafından kaldırılmasına tepki gösteren Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD), konuşmanın 50 yerel kanalda yayımlanacağını duyurdu.

Tanju Özkaya   | 02.07.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'un YouTube tarafından kaldırılan konuşması, 50 yerel kanalda yayımlanacak

Ankara

Dernekten yapılan açıklamada, Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına yer veren sosyal medya mecralarının, artık milli güvenlik sorunu haline geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Türk diplomatları şehit eden Ermeni çetelerine övgüleri görmezden gelen sosyal medya şirketlerinin, konu Türkiye olunca sansüre başvurdukları belirtildi.

AYD Başkanı Sinan Burhan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, sosyal mecralar tarafından özellikle yerli ve milli duruş sergileyenlere karşı sansür uygulandığını kaydetti.

Sosyal medya şirketlerinin, ülkeler için güvenlik sorunu haline geldiğini vurgulayan Burhan, "Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu konuda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatları anan İletişim Başkanı Altun'un konuşmalarının sansürlenmesi asla kabul edilemez." görüşünü paylaştı.

Anadolu medyasından 50 yerel kanalın, Altun'un konuşmasını yayımlayacağını aktaran Burhan, "Terörün dili, dini, ırkı yoktur. Kınıyoruz. Her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Nefret söylemi bahanesiyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, YouTube'un, Şehit Diplomatlar Sergisi'ndeki konuşmasını "nefret söylemi" bahanesiyle Ülke TV'nin hesabından kaldırmasına tepki göstermiş, "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat." ifadesini kullanmıştı.

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