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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan konuşmasını kaldıran YouTube'a tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, YouTube'un, Şehit Diplomatlar Sergisi'ndeki konuşmasını "nefret söylemi" bahanesiyle Ülke TV'nin hesabından kaldırmasına tepki gösterdi.

Özcan Yıldırım   | 01.07.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan konuşmasını kaldıran YouTube'a tepki

Ankara

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YouTube'un kaldırdığı konuşmasına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek belirtmek istiyorum ki Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Bu konuşma, sözüm ona nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizi nefret suçu! sayıyor.

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat!"

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