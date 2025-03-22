Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.32
ETH/USDT
1,967.20
BTC/USDT
84,156.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır" ifadesini kullandı.

Orhan Onur Gemici  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede ve dünya siyasetinde kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, liderlik kapasitesi ve devlet tecrübesiyle ülkenin bu süreçten en güçlü şekilde çıkması noktasında büyük bir mücadele verdiğini kaydetti.

Bu mücadelenin, Erdoğan'ın ramazanda da devam eden yoğun temposundan ve temaslarından net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gecesini gündüzüne katarak millet ve Türkiye için çalışmalarını kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürdüğünü bildirdi.

Altun, şöyle devam etti:

"Öte yandan 'ana muhalefet partisi' dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere ısrarla bigane kalmakta, her gün kendi iç çekişmeleriyle meşgul olmakta ve kendi krizlerini ülkenin meselesiymiş gibi göstermeye çalışmaktadır. 'Ana muhalefet partisi' son olarak, devletin bağımsız yargı organları tarafından yürütülen yıllara sari bir adli süreci bahane ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya, devlet kurumlarına karşı halkımızı kışkırtmaya devam etmektedir. Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir. Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır. Mezkur siyasi kesimler içine düştükleri siyasi tükenmişlik sendromundan bir an evvel çıkmalı, yaşadıkları iç krizlerden sebep kendi partilileri tarafından tetiklenen süreçlerin faturasını hükümetimize ve ülkemize mal etmekten vazgeçmelidir."

Şiddetin her türlüsünün kötü, demokrasinin her daim pusulaları olduğunu kaydeden Altun, "Devletimiz suçlu ile suçsuzu ayıracak kudrete, milletimiz de olanı biteni en iyi şekilde takdir ve tahlil edecek dirayet ve ferasete sahiptir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama
"Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Dünya Su Günü'nde "Su Vatandır" mesajı
Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı
İliç altın madenindeki heyelana ilişkin yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verildi
Türkiye’nin BAE Büyükelçisi Göktaş’tan iki ülke arasındaki ilişkilerin tesisinin 52. yıl dönümü mesajı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalara ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'ye ziyarette bulunacak

Polonya Başbakanı Tusk, Türkiye'ye ziyarette bulunacak
İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin iletişim stratejisi ve dijital tehditlere karşı mücadelesinin detaylarını paylaştı

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin iletişim stratejisi ve dijital tehditlere karşı mücadelesinin detaylarını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet