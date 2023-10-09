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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dini hoşgörü paylaşımı

Altun, bugün dünyanın hoşgörü ve karşılıklı anlayışa daha fazla ihtiyacı olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, dinler arasında çatışmayı körüklemeye yönelik her türlü siyasi girişimin daima karşısında olacak" dedi.

Özcan Yıldırım  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dini hoşgörü paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşa edilen ilk kilise olan İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin dünkü açılış törenine katılmasıyla bir kez daha tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daima tüm vatandaşların dini özgürlüklerini savunduğunu, kiliselerin tadilat ve restorasyon çalışmalarının önündeki yasal ve idari engellerin kaldırılmasını sağladığını vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Son 20 yılda göreve gelen AK Parti hükümetleri, cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinebilmelerine imkan sağlayan birçok yasal değişikliği hayata geçirmiştir. Ayrıca daha önce el konulan vakıf mallarının gerçek sahiplerine iade edilmesini de sağlamışlardır. Böylelikle Süryani ve Rum Ortodoks, Ermeni Katolik ve Yahudi cemaatleri de dahil olmak üzere dini azınlıklar, ibadethanelerini yeniden inşa ve restore edebilmişlerdir."

"Dini özgürlüklere olan bağlılığımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Altun, ramazan ayı boyunca farklı dinlerin temsilcileri ile buluşmayı bir gelenek haline getirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tüm bu çabalar, tüm vatandaşlarımızın dini hak ve özgürlüklerine olan derin inancımız doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bunlar aynı zamanda dini hoşgörü ve karşılıklı saygıya olan bağlılığımızın da bir göstergesidir. Dini haklara saygı konusunda köklü tarihimiz, bize vatandaşlarımızın dini ve kültürel farklılıklarını kucaklamayı öğretmektedir. Bu durum, bazı komşu ülkelerimizde ve birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik muameleyle tam bir tezat oluşturmaktadır. Bağnazlığın ve Müslümanlara karşı nefretin arttığı bir çağda, dini özgürlüklere olan bağlılığımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Aynı zamanda, Müslümanların dini değerlerine ve sembollerine saygısızlık etmek suretiyle gerçekleştirilen provokasyonlara asla müsamaha gösteremeyiz. Bugün dünyanın hoşgörü ve karşılıklı anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, farklı dinler arasında çatışmayı körüklemeye yönelik her türlü siyasi girişimin daima karşısında olacaktır."

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