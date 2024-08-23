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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddialarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi?" dedi.

İsa Toprak  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara yönelik, "Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?" ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden daha önce mesaj paylaşıldığını ve Bakan Şimşek'in "istifa ettiği"ne ilişkin ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapıldığını anımsattı.

"Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler." ifadelerini kullanan Altun, şunları kaydetti:

"Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya da yer verdi.

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