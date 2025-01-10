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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın mensuplarının çalışma koşullarını iyileştirmek ve medya sektörünü destekleyecek yeniliklere öncülük etmek için çalışmaya devam edeceklerini, gazetecilerin yanlarında olacaklarını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Ankara

Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında doğruluk, saygınlık ve hakikat çerçevesinde görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı, gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

Ulusal ve uluslararası alanda fedakarca çalışan basın mensuplarının, toplumsal bilincin yükselmesine ve sağlıklı bir iletişim kültürünün oluşmasına yaptıkları katkıları takdirle karşıladığını belirten Altun, hakikatin ışığını taşımaya devam eden tüm gazetecilere teşekkür etti.

Altun, Gazze'de yaşanan insanlık dramında yüzlerce gazetecinin hayatını kaybetmesi ve pek çok gazetecinin yaralanmasının, kendilerini derinden üzdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Çatışma bölgesindeki diğer sivillerin yanı sıra gazetecilerin hedef alınmalarını ve ayrım gözetilmeksizin katledilmelerini bir kez daha kınıyoruz. Görevleri başında vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet; yaralananlara acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek ve medya sektörünü destekleyecek yeniliklere öncülük etmek için çalışmaya devam edecek, gazetecilerimizin her zaman yanlarında olacağız."

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