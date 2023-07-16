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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2017'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

Merve Yıldızalp  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'nın, 2017 yılında 23 yaşındayken şehit ettiği Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle anıyoruz. Terör örgütü PKK’yı, işbirlikçilerini ve cinayetlerini görmezden gelenleri lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

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