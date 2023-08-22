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Çanakkale'de çıkan orman yangını devam ediyor - VTR Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: (Çanakkale'deki orman yangını): Tedbir amaçlı 736 vatandaşımız tahliye edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 736 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 22.08.2023 - Güncelleme : 22.08.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: (Çanakkale'deki orman yangını): Tedbir amaçlı 736 vatandaşımız tahliye edildi

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Ormanın kahramanlarının" rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi, 1328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesiyle, meydana gelen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük mücadele veriliyor. Bölgede 736 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilirken, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının devam ettiği bölgeye intikal etmiştir."

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