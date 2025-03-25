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"Cumhurbaşkanına hakaret"ten gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İrem Demir  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
"Cumhurbaşkanına hakaret"ten gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, izinsiz gösteri sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret" içeren sloganlar atan ve çektiği videoyu sosyal medya platformunda paylaşan kişiyle ilgili gözaltı talimatı verildi.

Talimat üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli B.G.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüpheli, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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