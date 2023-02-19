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Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli video paylaşan kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadelerin bulunduğu videoyu sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen kişi tutuklandı.

Uğur İslamoğlu   | 19.02.2023
Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli video paylaşan kişi tutuklandı

İstanbul

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçu içerdiği ihbarında bulunulan videodaki kişinin yakalanması için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine çalışma başlattı.

Videodaki kişinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlı Metehan A'yı ikametinde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "videoyu birkaç ay önce kaydettiğini, o sırada alkollü olduğunu ve sonrasında alkol tedavisi gördüğünü" söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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