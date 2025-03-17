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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, geri dönüş yapan Suriyelilere ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre, Suriyelilerden gönüllü ve düzenli geri dönüş yapanların sayısı 9 Aralık 2024-16 Mart 2025 arası 145 bin 639, ⁠2017-2025 arası toplam 885 bin 642'dir." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, geri dönüş yapan Suriyelilere ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göç verilerinin dinamik olup gün gün değişebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dün yaptığım bir konuşmada, 6 Mart tarihini esas alarak geriye dönüşlerde genel sayının 873 bin olduğunu ifade etmiştim. Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre Suriyelilerden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapanların sayısı, 9 Aralık 2024-16 Mart 2025 arası 145 bin 639, ⁠2017-2025 arası toplam 885 bin 642'dir. İlk aşamada sınır ötesi harekatlar ile oluşturduğumuz güvenli bölgelere geri dönüşler yaşandı. Ardından, diktatör rejimin devrilmesi ile geriye dönüşler hızlandı. Yeniden yapılanma sürecinde olan Suriye'de güvenlik şartları, temel hizmetler ve ekonomik ortam iyileştikçe bu sayıların daha hızlı artması beklenmektedir."

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