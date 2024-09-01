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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan dijital platformda yayımlanacak "Famagusta" dizisine tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enosis hayalleriyle darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan dijital platformda yayımlanacak "Famagusta" dizisine tepki

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dijital platformda yayımlanması planlanan Rum yapımı "Famagusta" dizisine tepki göstererek, "Enosis hayalleriyle darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tarihi gerçekler senaryolarla örtülemez. Dijital yayın platformları Rum propagandasına alet olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enosis hayalleriyle darbeye kalkışan, Kıbrıs Türkü'nü çocuk, yaşlı ayırmadan katleden Rum EOKA mezalimi film değil gerçekti. Bu zalimliğin izleri bugün hala KKTC'de açıkça görülmekte, hala Kıbrıs Türklerine ait toplu mezarlar bulunmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Barış Harekatı ile başlayan ve yarım asra varan huzur ortamını, sahadaki KKTC devleti gerçekliğini değiştiremezler. Barış harekatı olmasa, bugün Gazze'de yaşanan katliamların, fırsatını bulduklarında Kıbrıs Türkü'ne de reva görülmeyeceğini kim garanti edebilir."

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