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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni GAP Eylem Planı'nı daha gelişmiş bir bölge inşası için bir ufuk olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu, daha gelişmiş bir bölge inşası için, yeni bir ufuk olarak görüyoruz." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yeni GAP Eylem Planı'nı daha gelişmiş bir bölge inşası için bir ufuk olarak görüyoruz

Şanlıurfa

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde Şanlıurfa'da gerçekleştirilen "GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'na yürürken bölgesel kalkınma politikalarıyla altyapı yatırımlarından eğitime, sağlıktan sanayiye, tarımdan ticarete kadar pek çok alanda büyük dönüşümler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güvenlik ve huzur ortamını pekiştirerek, kalkınmanın önündeki en büyük engellerden birini kaldırdıklarını vurgulayan Yılmaz, "Terör, tüm ülkemize zarar verdi ama en büyük zararı Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanımıza verdi. Terörün ortadan kalkması huzurun, güven ortamının pekişmesi ise tüm ülkemiz için faydalar üretiyor." diye konuştu.

Bölgelerin kalkınmasında kamu ve özel yatırımların önemine değinen Yılmaz, terörün bölgeyi olumsuz etkilediği dönemlerde bile kamu yatırımlarında tereddüt göstermediklerini ifade etti.

Özel sektör yatırımlarının da çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Özel sektör yatırımlarıyla kamu yatırımları birleşecek ki topyekün bir kalkınma gerçekleşsin." değerlendirmesinde bulundu.

EKK, Konya, Giresun ve Erzurum'da toplanacak

Yılmaz, içinde bulunan dönemde özel sektörün yatırımlarının daha fazla ağırlık kazanacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ekonomi bizim için önemli ama nihai amaç değil. Nihai amaç insanımızın huzuru ve refahı. Ekonomi de bunun için var. Bu nedenle Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantımızı bugün Şanlıurfa'da yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde EKK toplantılarımızı Konya, Giresun ve Erzurum'da gerçekleştireceğiz."

Bölgesel kalkınmaya büyük önem verdiklerini, her bir bölgenin potansiyelini daha fazla harekete geçirerek topyekün kalkınmayı artırdıklarını dile getiren Yılmaz, DAP, KOP ve DOKAP için de benzer toplantıları gerçekleştireceklerini bildirdi.

"2003-2024 döneminde yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira yatırım yapıldı"

GAP'ın, Fırat ve Dicle'nin bereketini bölgedeki kadim toprakların geleceğine mühürleyen bir eser olduğunu dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin vizyonu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle hayata geçirilen GAP, sadece tarlaları suyla buluşturmakla kalmamış, gençlerimize iş, kadınlarımıza fırsat eşitliği, çocuklarımıza ise aydınlık gelecek sunan kalkınma hikayesine dönüştü. Yeni dönem GAP Eylem Planı (2024-2028) ile bölgenin gelecek vizyonunu bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla ivmelendirerek ve yeni yatırımları kazandırarak daha gelişmiş bölge inşası için yeni bir ufuk olarak görüyoruz. Yeni eylem planı ile sulama yatırımlarının tamamlanmasını, tarımda verimli ve akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını, turizm odaklı büyüme ve en önemlisi de özel sektör için yatırım ortamını iyileştirmeyi hedefliyoruz."

Yılmaz, bugüne kadar yapılan çalışmalarda bölgede istikrarın güçlendirildiğinin, kalkınmanın tüm boyutlarında GAP Bölgesi'nin ileriye taşındığının altını çizerek, klasik anlamda GAP'ın büyük oranda tamamlandığını söyledi.

GAP Bölgesi'nde kalkınma sürecinin hiçbir zaman bitmeyeceğini anlatan Yılmaz, enerji yatırımlarında da sona yaklaştıklarını söyledi.

Hayata geçirilen GAP Eylem planları ile bölgenin çehresinin değiştiğine, bölgedeki illerin cazibe merkezine dönüştüğüne dikkati çeken Yılmaz, "GAP Bölgesi'nde 2003-2024 döneminde güncel fiyatlarla yaklaşık 1 trilyon 40 milyar lira kamu yatırımı yaptık." dedi.

"Bölgede ihracat 20 kat artış gösterdi"

GAP Bölgesi'nde, 2002'de, 9 ilin ihracatının 689 milyon dolar olduğuna, bunun 2023'te 13,7 milyar dolara yükseldiğine işaret eden Yılmaz, bölgenin ihracatının 20 kat arttığını vurguladı.

GAP Bölgesi'ndeki illerin toplam ihracattaki payının yüzde 1,9'dan yüzde 5,3'e yükseldiğini belirten Yılmaz, iş gücüne katılım oranının da arttığını ifade etti. Yılmaz, 2004'te 1 milyon 299 bin kişi istihdam edilirken, bu sayının 2023'e gelindiğinde, yaklaşık iki katına çıkarak, 2 milyon 421 bine yükseldiğini dile getirdi.

Yılmaz, beşeri sermayeye büyük yatırım yaptıklarını anlatarak, bölgede eğitim ve sağlıkta yapılan yatırımlar sonrası gelişmelere değindi.

Tüm Türkiye'de aynı standarda erişmek istediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hükümet ve devlet olarak bize düşen, insanlara fırsat eşitliğini sunmak, çaba sarf ettiklerinde ilerlemelerinin yolunu açmak. Bu perspektifle bu yatırımları yapıyoruz. 2002'de üç olan üniversite sayısı 12'ye yükselmiştir. Sağlık hizmetlerinde bölgenin altyapısı güçlendirilmiş, 66 hastane sayısı 134'e yükselmiştir. Adıyaman, Batman, Kilis, Mardin ve Şırnak'ta devlet hastaneleri, Gaziantep'te şehir hastanesi, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim ve araştırma hastaneleri faaliyete geçmiştir. 2003-2023 döneminde GAP illerinde başlatılan 169 bin 850 konutluk uygulama kapsamında 91 bin 147 konut tamamlandı, 78 bin 703 konutun inşası da devam ediyor."

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