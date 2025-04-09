Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Klaveren ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren ile bir araya geldi.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, 2026'da iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında yapılacak etkinliklerin ele alındığını belirtti.
Görüşmede, ekonomik ve ticari işbirliği, savunma sanayi alanındaki ortaklıklar, parlamentolar arası temaslar, Antarktika'daki çalışmalar ile turizm ve spor alanlarındaki işbirliği fırsatlarının da değerlendirildiğini kaydeden Yılmaz, "Türkiye olarak, Şili ile ilişkilerimize büyük önem veriyor, bu yapıcı diyaloğun işbirliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Yılmaz, Klaveren ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
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