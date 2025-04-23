Dolar
38.27
Euro
43.64
Altın
3,311.99
ETH/USDT
1,789.10
BTC/USDT
93,720.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birinci Meclis'te düzenlenen anma töreninde konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazi Meclis'imiz, Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan Gazi Meclis'imiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazi Meclis'imiz, Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli mutabakatla 105 yıl önce kurulan TBMM'nin, milletin iradesini siyasetin asli kaynağı haline getirdiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"23 Nisan 1920, milletimizin kendi kaderine sahip çıktığı, Cumhuriyet'imizin ve demokrasimizin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlık ruhuyla kurulan ve Milli Mücadele'nin karargahı olan Gazi Meclis'imiz, bugün de Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır. Bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu milletvekillerini saygı ve şükranla anıyor, tüm evlatlarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazi Meclis'imiz, Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır
Adalet Bakanı Tunç: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır
Türkiye ve dünya gündemi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokrasiyi her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazi Meclis'imiz, Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazi Meclis'imiz, Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokrasiyi her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz

Bakan Yerlikaya: 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur

Kapadokya'da balonlara takılan Türk bayrakları gökyüzünde dalgalandı

Kapadokya'da balonlara takılan Türk bayrakları gökyüzünde dalgalandı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Başkentte 23 Nisan kutlamaları dolayısıyla bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte 23 Nisan kutlamaları dolayısıyla bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet