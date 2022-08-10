Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Mustafa Demir ve Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için başsağlığı diledi.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Mustafa Demir ve Mahsun Şimşek'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.