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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu kabul etti

Harun Kutbe   | 18.10.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanan Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Fevzioğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarı diledi.

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