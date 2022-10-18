Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu'nu kabul etti
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanan Metin Feyzioğlu'nu kabul etti.
Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Fevzioğlu'na hayırlı olsun temennisinde bulunarak, yeni görevinde başarı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.