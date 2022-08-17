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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul etti

Harun Kutbe   | 17.08.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkiler ele alındı.

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması ve Türk-Kırgız Yatırım Fonu kurulması konularında mutabakata varıldı.

Görüşmede, bu yıl içinde düzenlenmesi planlanan Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nde gündeme gelmesi muhtemel konular üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Türk Devletleri Teşkilatı çalışmalarının da değerlendirildiği görüşmede, Kırgız Bakan Kulubayev, 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek "4. Dünya Göçebe Oyunları"na, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov'un katılacağını bildirdi.

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