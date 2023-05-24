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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turu geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı.

Fatma Sevinç Çetin, Fırat Taşdemir  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turu geçti

Ankara

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 856 bin 968'e ulaştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, saat 20.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 856 bin 968 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri bugün yerel saatle 22.00'de sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Oy sayısı ilk turu geçti

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

Seçimin ilk turu için 1 milyon 691 bin 287'si yurt dışı temsilciliklerde, 148 bin 183'ü gümrük kapılarında olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 839 bin 470 seçmen sandığa gitmişti.


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