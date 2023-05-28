Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı dünya medyasında geniş yer buldu
Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin nabzını yakından takip eden dünyada birçok yayın kuruluşu ve gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turdaki seçim başarısını, canlı yayınlarla izleyicilere ve manşetten okurlarına duyurdu.
Avrupa'da neredeyse tüm yayın kuruluşları ve gazeteler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galibiyetini manşetlerine taşıdı.
- YSK Başkanı Yener: Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlanıyor
İngiltere basını: "Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı"
İngiliz yayın kuruluşu BBC, İstanbul ve Ankara'da vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve sokaklarda Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamaya başladığını kaydetti.
Erdoğan'ın ilk açıklamasında seçmenlere teşekkür ettiği ifadelerinin yer aldığı haberde, "Erdoğan bir kere daha kendisine karşı yarışmanın kolay olmadığını ispatladı." değerlendirmesine yer verildi.
Sky News de Erdoğan'ın YSK'nin son verilerine göre önde götürdüğü yarışın ardından bazı ülkelerin liderlerinden tebrik mesajları aldığına vurgu yaptı.
The Guardian gazetesinin haberinde önemli büyük şehirlerde birinci olmamasına rağmen Erdoğan'ın zafer kazandığına işaret ederek, "Türkiye'nin önemli büyük şehirlerini kaybetmek Erdoğan için gerilemeye neden olmadı." ifadeleri kullanıldı.
Erdoğan'ın sonuçların ortaya çıkmasının ardından İstanbul'da halka seslendiğini hatırlatan The Guardian, Erdoğan'ın 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğini kaydetti.
Ülkenin önde gelen haber kanallarından Channel 4 seçimle ilgili, "Türkiye'nin geleceğini belirleyen bir referandum olarak anılıyor." ifadelerini kullandı.
Alman basını ilk haber olarak verdi
Almanya'nın kamu yayıncıları ARD ve ZDF'nin ana haberlerinde Türkiye'deki seçimin sonucu ilk haber olarak verildi.
ZDF'nin haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazandığı ifade edildi ve Türkiye'deki muhabirine canlı bağlanılarak son durum aktarıldı.
ARD'nin haberinde de 5 yıllık görev süresi için seçimleri kazandığı vurgulanan Erdoğan'ın "seçimin kazananın 85 milyon olduğu" yönündeki sözlerine yer verildi.
Kamu yayıncısı ARD'nin muhabiri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı yaparak, Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağını aktardı.
Frankfurter Allgemeine Zeitung "Erdoğan: Mezara kadar birlikte olacağız" başlığını kullandığı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tur seçimi kazandığı, muhalefetin şimdi kritik bir sınavla karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Bild gazetesi, "Türkiye'deki seçimde Erdoğan önde" başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan'ın kamuoyunun karşısına çıkarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu tamamladık. Halkıma, bize bir demokrasi şöleni yaşattığı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmasına yer verildi.
Frankfurter Rundschau gazetesi seçimi, "Türkiye'de ikinci tur seçim. Erdoğan kutluyor, Kılıçdaroğlu yenilgiyi kabul ediyor" başlığıyla manşetten duyurdu.
Spiegel de "Ebedi Erdoğan" başlığını kullandığı haberinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanı seçimini kazandığı belirtildi ve bunu nasıl başardığı analiz edildi.
France 24 seçim özel yayını yaptı
Fransız basındaki haberlerde, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun galibi olduğuna yer verildi.
Fransız 24 kanalı, gün içinde bültenlerinde seçimin ikinci turuna geniş yer ayırdı, ikinci tura ilişkin özel yayın yaptı.
Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı elde ettiği zaferle yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini yazdı.
Fransız BFMTV kanalının haberinde, 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın seçimin ikinci turunda yeniden cumhurbaşkanı seçildiği, Türkiye'yi 5 yıl daha yöneteceği kaydedildi.
Haberde, Erdoğan'ın İstanbul'da coşkulu kalabalığın karşısında yaptığı konuşmada, Türk milletinin 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu kendilerine tevdi ettiğini söylediği aktarıldı.
İtalyan basını: "Erdoğan yeniden seçildi. 2028'e kadar görevde kalacak"
İtalyan Corriere della Sera gazetesi, "Türkiye'de Erdoğan, seçimin 2. Turunu oyların yüzde 52'sini alarak, cumhurbaşkanlığını teyit etti" başlığıyla verdiği haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını duyurdu.
La Repubblica gazetesi de seçim sonucunu "Türkiye'de seçimler: Erdoğan kazanıyor. Muhalefetin hayalleri paramparça" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya geldiği belirtilirken, "Erdoğan'ın ikinci turda sağlam bir çoğunluk elde etmeyi başardığı" değerlendirmesi yapıldı.
La Stampa gazetesi de "Türkiye'de İkinci Tur: Erdoğan kazandı" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan 2028'e kadar iktidarda kalacağı ve sokaklarda kutlamaların yapıldığı belirtildi.
İtalyan ANSA ajansı da Türkiye'deki seçimin ikinci turuna ilişkin haberini, "Erdoğan seçimleri yüzde 52 oranla yeniden kazanıyor" başlığıyla manşetten duyurdu.
Rainews24 kanalı "Erdoğan yeniden seçildi. 2028'e kadar görevde kalacak." başlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini aktardı.
İspanyol basını Erdoğan'ın rakibinden yaklaşık 2 milyon daha fazla oy aldığına dikkat çekti
İspanyol La Vanguardia gazetesi, seçim haberini "Erdoğan 5 yıl daha iktidarda kalacak" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu'ndan yaklaşık 2 milyon oy fazlasıyla toplam oyların yüzde 52'sini aldığı vurgulandı.
Yapılan yorumda, "Recep Tayyip Erdoğan, bu pazar günü rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıkça mağlup etti. Sandıklarda açılan oyların yüzde 98'ine göre, mevcut cumhurbaşkanı muhalefet adayından iki milyon daha fazla oyla pozisyonunu bir kez daha onaylattı. Yaklaşık yüzde 85 ile seçimlere katılım bir kez daha çok yüksek oldu." denildi.
Avusturya basını "Erdoğan'ın zaferini ilan ettiğini" yazdı
Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Die Presse, "Erdoğan,Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimini kazandı" manşetiyle verdiği haberinde resmi olmayan sonuçları okuyucularıyla paylaştı.
Haberde, "Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'ın 20 yılı aşan iktidarına son veremediği" vurgulandı.
Oyların yüzde 97'sinden fazlasının sayıldığına işaret edilen haberde, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy oranları arasındaki farkın kapanamayacağının altı çizildi.
Avusturya'nın kamu yayıncısı ORF de seçimin resmi olmayan sonucunu "Erdoğan zaferini ilan etti" başlığıyla duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmaya haberinde yer veren ORF, Cumhurbaşkanının "Memleketi gelecek 5 yıl süresince biz yöneteceğiz." ifadesini öne çıkardı.
Anadolu Ajansı'nın (AA) verilerini paylaşan ORF, ilk tura oranla ikinci turda katılımın kısmen düşük olduğuna dikkati çekti.
Belçika basını: "Erdoğan zafer ilan etti"
Belçika'nın Fransızca ve Flamanca yayın yapan yüksek tirajlı gazetelerinden Le Soir ve De Morgen, Erdoğan'ın seçim başarısını manşetten "Erdoğan zafer ilan etti" başlığıyla verdi.
Le Soir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki konutunun önünde coşkulu bir kalabalığa hitap ettiğini belirterek, "Her seçim bir yeniden doğuştur", "Halka verdiğimiz tüm sözleri tutacağız", "Bu seçim, bu milletin kazanımlarına kimsenin saldıramayacağını göstermiştir." yönündeki ifadelerine atıfta bulundu.
De Morgen de aynı hitaba işaret ederek, Erdoğan'ın "Bugün yeniden tarih yazıyoruz. Ülkenin birliğini koruyacağız ve tüm sözlerimizi tutacağız." sözlerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır ülkeyi önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı olarak yönettiğini, yeniden seçilmesiyle bu süreye bir beş yıl daha eklemiş olduğunu ifade eden De Morgen, Erdoğan ikinci tura favori olarak girdiğini vurguladı.
İsviçre basını, Türk halkının gelecek 5 yıl için cumhurbaşkanını seçtiğini duyurdu
İsviçre'de Almanca yayın yapan Tagesanzeiger gazetesi "Erdoğan galip oldu" başlığıyla verdiği haberinde, Türk halkının gelecek 5 yıl için cumhurbaşkanını seçtiğini ve Kılıçdaroğlu'nun yenilgiyi kabul ettiğini ifade etti.
SRF televizyon kanalının haberinde de "Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaya devam ediyor" başlığı kullanıldı.
Destekçilerinin coşkulu olduğu aktarılan haberde, dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrikler geldiği kaydedildi.
Blick gazetesinin seçim haberinde de "Türkiye'de cumhurbaşkanı seçimini Erdoğan kazandı" başlığı kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi, Rus medyasında geniş yer aldıRus medyasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde kazandığı zafere geniş yer verildi.
İzvestiya gazetesi, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokrasinin kazandığını söyledi" başlığı ile verdiği haberde, Erdoğan'ın seçimin galibi olduğunu yazdı.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde 320 bin kişiye yaptığı konuşmada, "Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir." ifadelerine vurgu yapılan haberde, Türkiye'nin enflasyonda sorun yaşadığı ve Erdoğan'ın enflasyonu düşürme sözü verdiği aktarıldı.
Vzglyad gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini "Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nı ilan etti" başlığı ile duyurdu. Erdoğan'ın bu seçimi "büyük zafer" olarak nitelendirdiğine dikkat çekilen haberde, "Erdoğan, seçim kampanyası sırasında Türkiye Yüzyılı sloganı altında, Cumhuriyet'in 100. yılında, liderliğindeki ülkenin başarılarından bahsetmişti." ifadelerine yer verildi.
Kommersant gazetesi, "İkinci turda birinci" başlıklı haberinde, Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçtiği ifade edilerek, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerde tek muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 4'lük bir farkla mağlup ettiği bildirildi. Haberde, "Ülkede 20 yıldır iktidarda olan Sayın Erdoğan'ın muhaliflerinin, iktidarı kendi ellerine alma tarihi şansına rağmen, Türk lider çetin bir mücadelede zaferi kapmayı başardı." ifadeleri kullanıldı.
Yüksek Seçim Kurulunun cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını yayımlayarak gelişmeleri aktaran Rossiyskaya Gazeta, Erdoğan'ın seçimden zaferle çıktığını vurguladı. Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Erdoğan'ı tebrik etmesine de dikkati çekti.
Vedomosti gazetesi, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde zaferini açıkladı" başlığı ile verdiği haberinde, Erdoğan'ın gelecek beş yıl boyunca halkın ülkeyi yönetme sorumluluğunu kendisine ve yönetimine devrettiğini söylediği hatırlatıldı.
Komsomolskaya Pravda, seçimin sonucunu okurlarına "Binlerce destekçi sokaklarda, dünya liderlerinin tebrikleri, demokrasi bayramı: Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan kazandı" başlığı ile duyurdu. Haberde, Erdoğan'ın kendisine gelecek beş yıl ülkeyi yönetme görevini emanet eden herkese teşekkür ettiği hatırlatıldı.
TASS ve RİA haber ajansları, belirli aralıklarla Türkiye'deki oy sayımlarını, gelişmeleri abonelerine duyurdu.
RİA, Erdoğan'ın zaferine ilişkin haberlerinden birini, "Erdoğan, Putin'in önerdiği doğal gaz merkezi projesini hayata geçirme sözü verdi" başlığı ile verdi. Haberde, Erdoğan'ın Putin'in önerdiği Trakya'da yapılması öngörülen doğal gaz dağıtım merkezi projesini hayata geçireceğine ilişkin sözlerine dikkat çekildi.
TASS, "Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ilan etti" başlığı ile verdiği haberinde, Erdoğan tarafından seçim sonucunun "demokrasi bayramı" olarak nitelendirildiği aktarıldı.
Rus televizyon kanalları da haber bültenlerinde Türkiye'den yapılan canlı bağlantılarla gelişmeleri ve Erdoğan'ın zaferini seyircilerine aktardı.
Cezayir: Erdoğan yeni bir dönem için yine cumhurbaşkanı
Cezayir'in eş-Şuruk gazetesi, konuyla ilgili haberinde, "Erdoğan yeni bir dönem için yine cumhurbaşkanı" başlığını kullanarak, "Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların çoğunluğunu alarak yeni bir dönem için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi." ifadelerine yer verildi.
Yine Cezayir'in el-Haber gazetesi, Türkiye'deki seçim sonuçlarını, "Erdoğan, rekabetin sonucunu belirledi" başlığıyla verirken eş-Şaab gazetesi ise "Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği rekabeti yüzde 52 ile kazandı." yazdı.
Lübnan
Lübnan'da da seçimler ilgiyle takip edilirken an-Nahar gazetesi, internet sitesinde yer verdiği haberinde, Erdoğan'ın seçim zaferi sonrasında İstanbul'da kendisini kutlayan halka yaptığı konuşmadan, "Halk bizi önümüzdeki beş yıl boyunca iktidardan sorumlu tuttu." şeklindeki ifadelerini okuyucularına aktardı.
Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Akhbar gazetesinin internet sitesinde yer verilen haberde de Lübnan'da Erdoğan'ın seçim başarısının kutlandığına dikkati çekildi. Haberde, Trablusşam'daki zafer kutlamaları sırasında kent merkezinin ortasındaki Hamidiye Saat Kulesi'ne 25 metrelik bir Türk bayrağı asıldığı aktarıldı.
Tunus
Şuruk gazetesi, Şems Radyosu ve Babnet haber sitesindeki haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerdeki zaferine vurgu yapıldı.
Şuruk Gazetesi, "Resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazandı" başlıklı haberinde, "Muhalefet Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile kıyasıya geçen seçim sürecinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini, aldığı yüzde 52 oy oranıyla kazandı." ifadelerine yer verdi.
Irak
Irak resmi haber ajansı INA, konuyla ilgili haberi, "Erdoğan, en çok oyu elde ederek seçimi kazandı." başlığıyla abonelerine sundu.
INA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı konuşmasına yer verdiği diğer bir haberinde, "Erdoğan: Biz İstanbul'a aşığız. Bu yolculuğa İstanbul'da başladık ve İstanbul'la devam edeceğiz." başlığını kullandı.
Öte yandan Erbil merkezli Rudaw televizyonu, internet sitesindeki haberi, "YSK Başkanı: Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir" başlığıyla manşetinden verdi.
İran
Resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısından dolayı gönderdiği tebrik mesajını manşetine taşıdı.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı oldu" başlığını kullandığı detaylı haberinde, Türkiye'deki kutlamalara ve dünya liderlerinden Erdoğan'a gönderilen tebrik mesajlarına da yer verdi.
Yarı resmi ISNA haber ajansı da ana sayfasından "Erdoğan seçimi kazandı" başlığını kullanarak, "Türkiye'nin mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerde mağlup ederek Cumhurbaşkanlığını beş yıllığına yeniden devralmayı başardı." ifadelerine yer verdi.
Filistin-İsrail
Filistin'den el-Kuds gazetesi seçim sonuçlarını, "Türkiye, Erdoğan'a güvenini bir kez daha yeniledi" başlığıyla paylaştı. Gazete, "Türkler, sandığa giderek Erdoğan'ı bir beş yıllığına daha cumhurbaşkanı olarak seçti" ifadelerine yer verdi.
el-Filistin gazetesi de Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçim başarısından dolayı tebriğine yer verdi. Gazete, Heniyye'nin Türk halkını "medeni duruşundan" dolayı, Filistin davası ve Kudüs'e desteği için takdir ettiğini iletti.
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz ise Türkiye'deki seçim sonuçlarını internet sitesinde, "Türkiye'de Erdoğan zaferini ilan etti" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Gazete, Erdoğan'ın konuşmasında, "seçmenlerin kendisine sorumluluk verdiği ve tek kazananın Türkiye olduğu" şeklindeki ifadelerini aktardı.
Jerusalem Post gazetesi de internet sitesinde, "Türkiye'de Erdoğan seçimlerde zaferini duyurdu" başlığını kullandı. Gazete Türkiye'deki seçimi "en önemli seçim" diye niteleyerek muhalefetin "ilk defa Erdoğan'ı koltuğundan etme şansı olduğunu düşündüğünü" belirtti.
Maariv gazetesi de internet sayfasında, Erdoğan'ın zafer konuşmasında, "Tek kazanan Türkiye" sözlerini okuyucularına aktardı.
Libya
Libya medyasında da seçimler ilgiyle takip edildi. February TV, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra İstanbul'da halka hitaben yaptığı konuşmayı haberleştirdi.
Libya Panaroma haber sitesi ise Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajını aktardığı haberinde, "Dibeybe, ayrıca Erdoğan'ı arayarak iki ülke arasındaki derin ilişkilerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurguladı." ifadelerine yer verdi.
Birleşik Arap Emirlikleri
The National adlı haber sitesi, seçim sonuçlarını "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimleri kazanarak iktidarını üçüncü on yıla uzatıyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Katar
Al Jazeera televizyonunun internet sitesinde Türkiye'deki seçimlerle ilgili verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer konuşması geniş bir şekilde verilirken, Erdoğan'ın, "Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye, kazanan demokrasimizdir." ifadelerine yer verildi.
Eş-Şark gazetesi, internet sitesinde Erdoğan'ın zaferini, "Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı" başlığıyla verdi. Gazete ayrıca Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak için destekçileriyle birlikte şarkı söylediğini de haberleştirdi.
Suudi Arabistan
Şarku'l Avsat gazetesinin internet sitesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazandığı haberine yer verildi.
Al Arabiya da Erdoğan'ın Ankara'daki konuşmasını, "Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Türklere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı" başlığıyla verdi. Haberde, Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkelerine dönüşünü sağlama sözü verdiğine de işaret edildi.
Kuveyt
El-Kabas gazetesinin Twitter sayfasında, gazetenin bugün yayınlanacak ilk sayfası paylaşıldı. Gazete, seçim sonuçlarıyla ilgili haberini, "Erdoğan 2028'e kadar Türkiye'nin cumhurbaşkanı" şeklinde sürmanşetten verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.