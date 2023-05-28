Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Türk bayrakları taşıyarak ve araçlarıyla konvoy oluşturarak seçim kutlaması yapıyor.
Ankara
AK Parti İstanbul İl Başkanlığının önünde toplanan vatandaşlar parti ve Türk bayrakları taşıyarak çalınan seçim şarkılarına eşlik etti. Kentin birçok noktasında da vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ile kent genelinde birçok noktada kutlama yapıyor.
Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla İl Başkanlığı önüne çok sayıda partili ve vatandaş geldi.
Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları bulunan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı.
Parti binası çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, toplanan kalabalık için dışarıya dev ekranlar konuldu.
Araçlarıyla il binası önündeki kutlamaya gelen vatandaşlar, binanın bulunduğu İmrahor Caddesi'nde yoğun trafik oluşturdu.
İl binasının balkonuna "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" yazılı büyük bir afiş asıldı. Partinin il yetkilileri de balkona çıkarak kutlamalara katıldı.
Kurulan dev müzik sisteminde seçim şarkıları çalındı, alandaki vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.
Öte yandan, yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu il binası içinde kendileri için hazırlanan alanda seçim sonuçlarını takip etti.
Vatandaşlar, kent genelinde araçlarıyla konvoy yaptı
AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunun yanı sıra vatandaşlar kent genelinde de araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlama yapmaya başladı.
Avcılar'da vatandaşlar araçlarıyla klakson çalarak kutlamalara katıldı. Bazı vatandaşlar, Erdoğan için bestelenen "Dombra" isimli şarkıyı araçlarında çaldı.
Kartal Soğanlık'ta bir grup vatandaş, meşaleler yakarak tekbir getirdi. Daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, ilçede klakson çalarak tur attı.
Sancaktepe'de vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla araçlarıyla korna eşliğinde kutlamalara katıldı.
Fatih, Eyüpsultan ve Zeytinburnu'da da vatandaşlar araçlarıyla yaptıkları konvoy eşliğinde klakson çaldı. Ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları olan vatandaşlar Recep Tayyip Erdoğan sloganı attı. Bazı kişiler de meşale yakarak kutlama yaptı.
Pendik'te vatandaşlar Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla yürüyerek, bazı vatandaşlar da araçlarıyla konvoy halinde kutlama turuna çıktı.
Esenler'de kutlamalara katılan vatandaşlar konvoy oluşturdu, meşale yaktı, balkon ve camlara çıkarak bayrak salladı.
Çok sayıda vatandaş da Beykoz'da araçlarıyla konvoy oluşturarak slogan atarken, bazı vatandaşlar da AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı önünde toplandı.
Altunizade'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Üsküdar Kısıklı'ya bağlanan yolda vatandaşlar Türk bayrağı ve parti flamalarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Esenyurt'ta da parti binasının önünde toplanan vatandaşlar sloganlar atarak kutlamalara katıldı. Binanın bulunduğu yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin kesin olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından, kent genelindeki kutlamaların adreslerinden biri de Taksim Meydanı oldu.
Çok sayıda vatandaş, araçlarıyla konvoy oluşturarak Taksim Meydanı etrafında tur atarken, meydanda toplanan kalabalık ise ellerindeki Türk ve AK Parti bayraklarıyla kutlama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan atan vatandaşlar, meydan çevresinden araçlarla geçenlere ellerindeki bayrakları sallayarak destek verdi.
Öte yandan, polis ekiplerinin, kaza riskine karşı kalabalığın yola çıkmaması için önlem aldığı görüldü.
Seçim başarısı Ankara'da kutlanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi.
Ankara'nın çeşitli noktalarında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle sevinç gösterisinde bulunuyor.
Kent içinde araçlarıyla konvoy yapıp korna çalarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlayan vatandaşlar, çalınan marşlar ve seçim şarkılarına eşlik ediyor.
Bazı vatandaşlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini havai fişek atarak kutluyor.
AK Parti Genel Merkezi önüne gelen vatandaşlar da sevinç gösterisinde bulunuyor.
MHP Genel Merkezi'nde ise seçim sonuçlarını parti genel merkezine kurulan dev ekrandan takip eden partililer, kutlamalara katılıyor.
Erzurum
Erzurum'da bazı vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla Cumhuriyet Caddesi'nde toplandı. Burada marşlar söyleyip kutlama yapan kalabalığa, sürücüler de araçlarıyla konvoy yaparak eşlik etti.
AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer de çalınan seçim şarkıları eşliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimdeki başarısını kutladı.
Şehrin farklı noktalarında ise havai fişek gösterileri yapıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti'den Erzurum milletvekili seçilen Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve Selami Altınok ile eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, parti önünde toplananları selamladı, seçim sürecindeki desteklerinden dolayı partililere teşekkür etti.
Horasan ilçesinde toplanan kalabalık da çalan müzik ve davul zurna eşliğinde halay çekti.
Ağrı
Ağrı’da da vatandaşlar AK Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.
Burada halay çeken vatandaşlar, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri ve Türk bayrakları eşliğinde araçlarıyla konvoy yaptı.
AK Parti'den Ağrı milletvekili seçilen Ruken Kilerci, İl Başkanı Orhan Güngör ve partililer de vatandaşlara eşlik etti.
Ardahan
Ardahan'da da partililer Kongre Caddesi'nde bir araya gelerek kutlama yaptı.
"Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atan kalabalık, daha sonra Kura Nehri kıyısındaki parti binasına geçti.
AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, burada toplanan kalabalığa yaptığı konuşmada, seçimde Türkiye ve Ardahan'ın kazandığını söyledi.
Koç, yarından itibaren Türkiye Yüzyılı için çalışmaya başlayacaklarını ifade etti.
Erzincan
Erzincan'da ise vatandaşlar, Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Traktör, çekici ve tırların da bulunduğu konvoy, klakson çalarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.
Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda partili de sevinç gösterisinde bulundu.
Kars
Kars'ta da vatandaşlar Faikbey Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.
Davul zurna eşliğinde halay çeken partililer, marş ve şarkılar söyleyip kutlama yaptı. Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamada, vatandaşlar caddelerde araçlarla şehir turu attı.
Parti önünde toplanan kalabalığa seslenen AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, son ana kadar herkesin canla başla çalıştığını ve kazananın Türkiye olduğunu belirtti.
Iğdır
Iğdır'da da vatandaşlar araçlarla konvoy yapıp Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.
Daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.
Vatandaşlar Kafkas dansları eşliğinde eğlenerek, araçlarıyla şehir turu attı.
Konya
Bazı vatandaşlar, Konya ve ilçelerinde araçlarıyla sokaklarda, caddelerde konvoy oluştururken, bazı vatandaşlar da AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde kutlama yapıyor.
Kent merkezindeki Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan partililer de burada sanatçı Uğur Işılak'ın verdiği konserle seçim sonucunu kutladı.
Meydandakilere hitap eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, vatandaşların sabah saatlerinden itibaren sandığa giderek bu kararı verdiğini söyledi.
Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşa edileceğini belirten Angı, "Tüm Konya burada olmalı. Artık sandıklar geride kaldı. Bu ülkeyi güçlü kılmak için, birlikte kardeşçe, Türkiye'nin kazandığı büyük Türkiye coşkusunu gelin hep birlikte yaşayalım. Cumhur İttifakı'nı oluşturan tüm partililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da meydanı dolduranlara teşekkür etti.
Bundan sonra kente çok daha güzel hizmetler yapmak için gayret edeceklerini vurgulayan Altay, "Rabbim'e, bu güzel şehre hizmet etmeyi nasip ettiği için ne kadar şükretsek az. Ne kadar çalışırsak çalışalım, sizin bize verdiğiniz desteğin karşılığı olmaz." ifadesini kullandı.
Aksaray, Afyonkarahisar, Karaman
Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı, Karaman'da 15 Temmuz Aktekke Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar seçim sonucunu kutluyor. Bazı vatandaşlar da kent merkezi ve ilçelerde araçlarıyla konvoy oluşturarak tur atıyor.
Antalya
Antalya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunuyor. İl Başkanlığı önünde toplananlar, ellerindeki bayraklarla sevinç gösterisinde bulundu.
Havai fişeklerin atıldığı il başkanlığı önünde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kalabalıkla birlikte İstanbul'dan vatandaşlara seslenen Erdoğan'ın konuşmasını dinledi.
Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Tuba Vural Çokal ve İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da ellerinde bayraklarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.
Araçlarla şehir turu atan çok sayıda kişiye de yol kenarında toplananlar alkış ve sloganlarla destek verdi.
Muğla
Muğla'da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Burada kutlama yapan kalabalık, otomobillerle konvoy oluşturdu.
Kutlamalara AK Parti'den Muğla Milletvekili seçilen Kadem Mete, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yılmaz Elçin de katılarak konuşma yaptı.
Burdur
Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar müzik eşliğinde kutlama yaptı.
Kutlama programına 28. Dönem AK Parti Burdur Milletvekili seçilen Adem Korkmaz, İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve 27. dönem milletvekili Bayram Özçelik de katıldı.
Isparta
Isparta'da vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Kaymakkapı Meydanı'na geldi.
Bazı vatandaşlar da kent merkezinde araçlarıyla konvoy oluşturdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını coşkuyla izledi.
Meydanda AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun ve İl Başkanı Serkan Keskin konuşma yaptı.
Kentte, havai fişek gösterileri yapıldı.
İzmir
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında sandıkların büyük bölümünün açılması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını kutlamak isteyen çok sayıda vatandaş, İzmir'de ana caddeler ve meydanlarda araçlarıyla tur attı.
AK Parti ve MHP İzmir il başkanlıkları önünde toplanan, bayraklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar kutlama yaptı.
Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanlığı binası çevresinde trafik yoğunluğu oluştu. Bina önünde kutlamalar için kurulan platform çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş seçim şarkıları eşliğinde sloganlar attı.
Aydın
Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı'nda konvoy oluşturan vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı'na geldi. Vatandaşlar burada seçim otobüslerinden çalınan müzikler eşliğinde ellerinde bayraklar ve Recep Tayyip Erdoğan posterleriyle kutlama yaptı.
Kutlamalara AK Parti'den milletvekili seçilen Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı.
Denizli
Denizli'de de 15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen vatandaşlar davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.
Zaman zaman meşale yakan, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, araçlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini asarak şehir turu attı.
Burada konuşan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Uşak
Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde araçlarıyla konvoy yapan, bayraklar taşıyan vatandaşlar, sloganlar attı.
Cadde kenarında bekleyen vatandaşlar da sloganlarla konvoydakilere eşlik etti.
İsmet Paşa Caddesi'nden yürüyüş yapan bir grup da 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na geldi.
Burada müzikler ve sloganlar eşliğindeki kutlamalara AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Cumhur İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il ve ilçe başkanları da katıldı.
Manisa
Manisa'da da kutlamaların merkezi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı oldu.
Araçlarıyla konvoy yaparak ellerinde bayraklar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleriyle meydana ulaşan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasını kutladı.
Havai fişeklerin atıldığı kutlamada vatandaşlar, meydana kurulan sahneden çalınan seçim şarkıları eşliğinde halay çekti.
AK Parti Manisa milletvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu, Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Ahmet Mücahit Arınç ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de sahneye çıkarak meydandakileri selamladı.
Sakarya
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sandıkların büyük bölümünün açılmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanan Erdoğan lehine slogan attı.
Araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla sevinç gösterisi sergiledi.
Akyazı, Kocaali, Pamukova, Hendek, Karasu ve Taraklı ilçelerinde de vatandaşlar, meydanlarda kutlama gerçekleştirdi.
Zonguldak
Zonguldak'ta kutlamalara katılmak isteyenler, kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı.
Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyan vatandaşlar, Erdoğan lehine slogan atarak, zaman zaman tekbir getirdi.
Bu arada cadde üzerinde meşale yakan bazı vatandaşlar, Erdoğan ve AK Parti için bestelenen marş ve şarkıları araçlarından yüksek sesle çalarak dinledi.
Korna çalıp "rabia işareti" yaparak ilerleyen sürücülere de alkışlarla destek verildi.
Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kutlamalara katılan vatandaşlar uzun araç konvoyları oluşturdu.
AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ellerinde bayraklarla, marş ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.
Gebze'de de AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önüne toplanan partililer kutlamalara katıldı.
Bolu
Bolu'da kutlamalara katılmak isteyenler Kent Meydanı'nda toplandı.
Vatandaşlar, Erdoğan lehine slogan atarak zaman zaman tekbir getirdi.
Bu arada İzzet Baysal Caddesi üzerinde de yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, Erdoğan ve AK Parti için bestelenen marş ve şarkıları söyledi, araçlarla konvoy yaptı.
Yeniçağa, Mudurnu ve Mengen ilçelerinde de vatandaşlar araçlarıyla konvoya katıldı.
Karabük
Karabük'te kutlamalara katılanlar, Kemal Güneş Caddesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı önünde toplandı.
Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleri taşıyan vatandaşlar, sloganlar attı.
Safranbolu'da ve diğer ilçelerde de 13. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için kutlama yapılıyor.
Düzce
Düzce'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan Cumhur İttifakı destekçileri, ellerindeki meşale ve bayraklarla Bulvar Caddesi ve İstanbul Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüdü.
Anıtpark'a gelen vatandaşlar müzik eşliğinde kutlama gerçekleştirdi, il genelinde araç konvoyları düzenlendi.
Bartın
Bartın’da kent merkezinde araç konvoyu eşliğinde kutlama yapıldı.
Bayraklar ve meşalelerle araçlarıyla kent merkezinde tur atan vatandaşların yanı sıra yine parti binası önünde de kalabalık oluştu.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, sevinçlerini dile getirdi.
Diyarbakır
Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesindeki AK Parti Diyarbakır İl Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.
Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla müzik eşliğinde halay çekti, meşaleler yaktı. Tekbir getiren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.
Kutlamada bazı vatandaşlar araçlarıyla şehir turu attı.
Elazığ
Elazığ'da parti bayrakları ve Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, çalınan marşlar ve seçim şarkılarına eşlik etti.
AK Parti İl Başkanlığı önüne gelen vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı parti önünde atılan havai fişeklerle kutlanıyor.
Burada kurulan platformda AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Cumhur İttifakına destek veren partilerin il başkanları vatandaşları selamladı.
Yıldırım, Erdoğan'ın seçim başarısıyla yeni bir tarih yazdığını belirterek, "14 Mayıs'ta yarım kalan bir işimiz vardı, onu da tamamladık. Kazanan Türkiye oldu. Sizlerle birlikte daha gidecek çok yolumuz var. Elazığ insanı olarak bizler Türkiye Yüzyılı'nı yeniden inşallah hemen başlatıyoruz. Yarın değil hemen şimdi. Gelecek günler şehrimizin, ilçelerimizin ve Türkiye'nin olacak, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.
Siirt
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından partililer, Siirt 15 Temmuz Meydanı'nda toplandı.
AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, meydanda toplanan vatandaşlara hitaben birer konuşma yaptı.
Ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlar, daha sonra araç konvoyu ile şehir turu attı.
Şırnak
Şırnak'ta parti binası önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulundu.
Ellerinde Türk, Cumhurbaşkanı ve parti bayrağı taşıyan partililer, araçlarla konvoy halinde korna çalarak şehir turu attı.
Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde halay çekti.
Bingöl
Bingöl'de vatandaşlar Türk bayrakları ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyarak sevinç gösterilerinde bulundu.
Vatandaşlar, marş ve şarkılarla kutlama yaptı.
Batman
Batman'da AK Parti İl Seçim Lokali'nde toplanan partililer, davul zurna eşliğinde halay çekti.
Seçim başarısını havai fişek atarak kutlayan vatandaşlar, araçlarla şehir turu attı, korna çalarak müzik ve marşlarla kutlama yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.