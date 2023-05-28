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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde coşkulu kutlama

28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde coşkulu kutlama

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını dinlemek isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

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