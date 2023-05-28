Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde coşkulu kutlama

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek ve sevgi gösterisinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını dinlemek isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
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#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasını dinlemek isteyen vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanıyor https://t.co/EqnxxxxwHP— AA Canlı (@AACanli) May 28, 2023