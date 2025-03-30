Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,836.90
BTC/USDT
83,074.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dijital ekranında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı yayınlandı.

Orhan Onur Gemici  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı Fotoğraf: Harun Özalp - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İnsanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağız
Adalet Bakanı Tunç: Bu bayram Terörsüz Türkiye'ye adım attığımız bir bayram olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hükümlünün cezasını kaldırdı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İnsanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İnsanlarımızı kutuplaştırmaya çalışan her türlü gayretin karşısında olacağız

Mescid-i Aksa'da bayram namazını 120 bin kişi kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı

Kapıkule'de çıkış sırası bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Kapıkule'de çıkış sırası bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 hükümlünün cezasını kaldırdı
Kapadokya'da yerli turistler bayram sabahı gökyüzünde süzüldü

Kapadokya'da yerli turistler bayram sabahı gökyüzünde süzüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet