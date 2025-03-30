Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı İletişim Başkanlığı binasına yansıtıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının dijital ekranında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajı yayınlandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadeleri yer aldı.
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