Dolar
18.77
Euro
20.00
Altın
1,866.63
ETH/USDT
1,267.50
BTC/USDT
16,962.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni’ne katılıyor Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış’ta tavanı çöken otele ilişkin açıklamalarda bulunuyor Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Belgesel Gala Gösterisi"nde salonun tavanı çöktü
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan sel mağduru Zülfiye Ceylan: Çok sevindim, mutluluğumu anlatamam

Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan sel mağduru Zülfiye Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum." dedi.

Hatice Özdemir Tosun   | 07.01.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan sel mağduru Zülfiye Ceylan: Çok sevindim, mutluluğumu anlatamam Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Antalya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'nın Kumluca ilçesinde ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, çok mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan, Kumluca'da vatandaşa hitap ettikten sonra 12 Aralık 2022'de ilçede yaşanan selde zarar gören pide işletmecisi Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti.

Selin yaşandığı dönemde telefonla görüşen ve kendisini evine davet eden Ceylan, bugün Erdoğan'ı önce iş yerinde, sonra evinde ağırladı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım." dedi.

Ziyarette sel döneminde yaşadıklarını anlattığını dile getiren Ceylan, Erdoğan'ın da dertlerine derman olduğunu, taleplerini dinlediğini belirtti.

Devletin kendilerine sağladığı imkanları Erdoğan'a aktardığını söyleyen Ceylan, "Cumhurbaşkanı'mı çok sevinçle ve mutlulukla uğurladım. Pide yedirdim, sarma, portakal, mandalina, nar ikram ettim. Memnun ayrıldı buradan. 'Uğurlar olsun' dedik, gitti." diye konuştu.

Ceylan'ın, evinin balkonuna Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türk bayrağı astığı görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan sel mağduru Zülfiye Ceylan: Çok sevindim, mutluluğumu anlatamam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki sel afetinde görev yapan AFAD personeliyle bir araya geldi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Sarıkamış bir direnişin, vefanın, özverinin sembolü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan sel mağduru Zülfiye Ceylan: Çok sevindim, mutluluğumu anlatamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan sel mağduru Zülfiye Ceylan: Çok sevindim, mutluluğumu anlatamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki sel afetinde görev yapan AFAD personeliyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi büyütme, geliştirme, güçlendirme yolunda ilerleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir seçimin arifesinde, karşımıza yine "yaptırmayız" ittifakıyla çıktılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir seçimin arifesinde, karşımıza yine "yaptırmayız" ittifakıyla çıktılar
Bakan Nebati: 2023'te çiftçilerimize tarımsal desteklemeler için 54 milyar lira kaynak tahsis ettik

Bakan Nebati: 2023'te çiftçilerimize tarımsal desteklemeler için 54 milyar lira kaynak tahsis ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'yi yeniden ibadete açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Yeni Camii'yi yeniden ibadete açtı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet