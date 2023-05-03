Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Teşekkürler Rize" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün miting düzenlediği memleketi Rize'ye ilişkin paylaşım yaptı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitingden fotoğraflara yer verdiği paylaşımında, "Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize. Teşekkürler Rize." ifadelerine yer verdi.
Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize… Teşekkürler Rize! 🇹🇷 pic.twitter.com/Rf6jO1HiYg— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 3, 2023
Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Rize'nin üzerini raptiyeyle işaretleyen Erdoğan, miting konuşmasında da "Şu muhteşem katılıma bakın. Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir." ifadelerini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.