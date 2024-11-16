Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümünde andı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç’u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/hdGCaNqiJ1— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 16, 2024