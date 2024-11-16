Dolar
34.44
Euro
36.29
Altın
2,562.22
ETH/USDT
3,210.00
BTC/USDT
91,089.00
BIST 100
9,389.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümünde andı.

Utku Şimşek  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da patlamada hasar gören binanın yıkımına başlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 12 bin polis memuru alınacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, COP29'da meteorolojik erken uyarı sistemlerini anlatacak
Özgür Özel hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" soruşturmasında ''yetkisizlik'' kararı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Yazar Temel Hazıroğlu Sezai Karakoç'un hayatını ve düşüncelerini anlattı

Özgür Özel hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "iftira" soruşturmasında ''yetkisizlik'' kararı

İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edinen mütefekkir şair: Sezai Karakoç

İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edinen mütefekkir şair: Sezai Karakoç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı
Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet