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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Esat Koyuncu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da görevdeyken olay yerinde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Esat Koyuncu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Esat Koyuncu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Koyuncu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Esat Koyuncu'nun ailesine başsağlığı mesajı
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