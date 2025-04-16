Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Esat Koyuncu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da görevdeyken olay yerinde kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Esat Koyuncu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Koyuncu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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