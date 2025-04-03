Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Uğur Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isterken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Gölçek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.