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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Uğur Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Merve Yıldızalp  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isterken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Gölçek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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