Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Odisha eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine, şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.