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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın Odisha eyaletindeki tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı diledi.

Mehmet Tosun  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'daki tren kazasında ölenler için taziye mesajı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hindistan'ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine, şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

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