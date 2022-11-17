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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

Endonezya'nın ev sahipliğindeki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin G20'ye katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Kaan Bozdoğan   | 17.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi paylaşımı

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Endonezya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi tamamlayarak ülkemize döndük. Türkiye, küresel düzeyde karşı karşıya kaldığımız meydan okumalar karşısında liderlik görevini başarıyla yürüten G20'ye katkı sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ile G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarından görsellerin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

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