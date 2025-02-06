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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "asrın birlikteliğine" katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede inşa ve ihya çalışmalarına katkı veren, farklı alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket verdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "asrın birlikteliğine" katkı sağlayan kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Adıyaman

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nın ardından "asrın birlikteliği"ne katkı sağlayan 42 sektör temsilcisi plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Anadolu karanfili sembolünün bulunduğu plakette, "Hafızalarımızdan asla silinmeyecek olan asrın felaketinde sergilediğiniz örnek dayanışma, yardımseverlik ve göstermiş olduğunuz fedakarlık her daim hatırlanacak, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza ilham kaynağı olacaktır." ifadeleri yer aldı.


Fotoğraf: Murat Kula/AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın plaket verdiği spordan sanayiye, bankacılıktan havacılık sektörüne farklı alanlarda faaliyet gösteren isimler şöyle:

"BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Atasay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, DSM Grup (Trendyol) Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Fine Hotel/Rixos Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Özbekistan Büyükelçilik Müsteşarı Mashrabjon Mamirov, Endonezya Büyükelçiliği Müsteşarı Dhanny Perkasa, Katar Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dr. Naif Bin Jassim Al-Abduljabbar, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçi Vekili Dr. Moza Al Hosani, Libya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Suphi M. Alghola, Somali Büyükelçiliği Müsteşarı Abdirahim Mohamud Mohamed.

AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, BOTAŞ International AŞ adına BOTAŞ Genel Müdürü Abdulvahit Fidan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tuncay Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan."


Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve plaket verilen sektör temsilcileri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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