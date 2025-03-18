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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden "Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer" dizelerine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Şehitlerimizi, gazilerimizi, atalarımızı, rahmetle, minnetle anıyoruz 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Her zaman bu ülkede bayrağa, vatana, toprağa, milletin onuruna, istiklaline ve geleceğine sahip çıkan birileri var oldu." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

Şehitleri rahmet ve şükranla yad eden Kurtulmuş, mesajında, "Şehitlerimizi, gazilerimizi, atalarımızı, rahmetle, minnetle anıyoruz. Her zaman bu ülkede bayrağa, vatana, toprağa, milletin onuruna, istiklaline ve geleceğine sahip çıkan birileri var oldu. Seyit Onbaşı, 225 okkalık gülleyi, mermiyi topun ağzına vererek Çanakkale Savaşları'nın dönüm noktalarından birisini ortaya koydu. Akif'in dediği gibi 'Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale geçilmez. 110. yılında Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Bu toprakları bize vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

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