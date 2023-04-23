Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Altay Tankı'nın önünde durduğu fotoğrafı paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Altay tanklarının önünde durduğu fotoğrafı paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık ve başardık. İşte yeni nesil Altay tankımız..." ifadelerine yer verdi.
Yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık ve başardık. İşte yeni nesil Altay tankımız... 🇹🇷 pic.twitter.com/HFDsLyrKaA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2023
Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.