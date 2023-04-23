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Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Süper Lig’in 31. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
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Gündem, Savunma sanayisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Altay Tankı'nın önünde durduğu fotoğrafı paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Altay tanklarının önünde durduğu fotoğrafı paylaştı.

Mustafa Hatipoğlu  | 23.04.2023 - Güncelleme : 23.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Altay Tankı'nın önünde durduğu fotoğrafı paylaştı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılmadık, pes etmedik, geri adım atmadık ve başardık. İşte yeni nesil Altay tankımız..." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.

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