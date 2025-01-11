Dolar
35.40
Euro
36.30
Altın
2,689.16
ETH/USDT
3,277.00
BTC/USDT
94,546.00
BIST 100
9,910.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 1,5 asırdır, bilhassa son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir." dedi.

11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenecek Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selahaddin Eyyubi'nin gaza arkadaşlarını emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar hepimizin ortak hasmıdır." dedi.

Erdoğan, "Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebet müddet gücünü Ahmed Arif'in ifadesiyle bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Neredeyse yarım asırdır bu millete acılar yaşatan, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah'ın izniyle bozma aşamasındayız. Son 1,5 asırdır, bilhassa son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgütün zorla dağa çıkardığı evlatlarına tam 5 yıldır kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerinin acılarını da çok iyi biliyoruz. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı." diye konuşmasına devam etti.

Erdoğan, "Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında herhangi bir şansı olmadığını biliyor. Terör belasını ilanihaye bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selahaddin Eyyubi'nin evlatlarını hiç kimse siyonistlerin kapısında kul, köle yapamaz." dedi.

Erdoğan, "Kürt ile Türk'ün arasına ayrımcılık sokan hem Kürt'ün düşmanıdır hem Türk'ün düşmanıdır, en çok da Müslümanın düşmanıdır. (Suriye'de) El ele verecek, Türk ile Kürt arasındaki, Kürt ile Arap arasındaki terör perdesini yırtıp atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık eski Türkiye yok. Boyun eğmek, rıza göstermek yok. Dayatmalara 'eyvallah' demek yok. Eski Türkiye, eskide kaldı. Şimdi milletinin tüm fertleriyle bir olan, beraber olan, sadece ülke içinde değil ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir
KADEM kadın kooperatiflerine "KooPro" ile destek olacak
Büyük Çamlıca Camisi'nde "Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu" düzenlendi
Meteorolojiden, Marmara ile Ege için yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul merkezli 10 ildeki suç örgütü operasyonunda 22 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği, gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet