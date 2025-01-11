Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 1,5 asırdır, bilhassa son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selahaddin Eyyubi'nin gaza arkadaşlarını emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar hepimizin ortak hasmıdır." dedi.
Erdoğan, "Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebet müddet gücünü Ahmed Arif'in ifadesiyle bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Neredeyse yarım asırdır bu millete acılar yaşatan, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah'ın izniyle bozma aşamasındayız. Son 1,5 asırdır, bilhassa son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgütün zorla dağa çıkardığı evlatlarına tam 5 yıldır kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerinin acılarını da çok iyi biliyoruz. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı." diye konuşmasına devam etti.
Erdoğan, "Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında herhangi bir şansı olmadığını biliyor. Terör belasını ilanihaye bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır. Bunun heba ve heder edilmesini doğru bulmuyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selahaddin Eyyubi'nin evlatlarını hiç kimse siyonistlerin kapısında kul, köle yapamaz." dedi.
Erdoğan, "Kürt ile Türk'ün arasına ayrımcılık sokan hem Kürt'ün düşmanıdır hem Türk'ün düşmanıdır, en çok da Müslümanın düşmanıdır. (Suriye'de) El ele verecek, Türk ile Kürt arasındaki, Kürt ile Arap arasındaki terör perdesini yırtıp atacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık eski Türkiye yok. Boyun eğmek, rıza göstermek yok. Dayatmalara 'eyvallah' demek yok. Eski Türkiye, eskide kaldı. Şimdi milletinin tüm fertleriyle bir olan, beraber olan, sadece ülke içinde değil ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.