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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık

17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Ana Kademe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye girişimimizle, Türkiye'nin 40 yılına, on binlerce canına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık. Bölgemizi içten içe kemiren bir virüs olan bir mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük." dedi.

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