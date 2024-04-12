Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.