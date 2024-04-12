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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Özcan Yıldırım  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum."

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