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Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımını kabul etti.

Mikail Bıyıklı  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko takımını kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

İstanbul

Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basketbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımla fotoğraf çektirdi.

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma, Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ise peluş Yellow hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

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