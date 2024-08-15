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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü, ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkartana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü, ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkartana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörü, ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukuka, kanuna riayet eden kimseyle sorunumuz yok ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız. Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin." dedi.

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