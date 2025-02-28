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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çabalarında yeni bir safhaya geçilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir. Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır." dedi.

28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çabalarında yeni bir safhaya geçilmiştir Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Kanal 7'nin 30. yıl dönümü programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu;

"28 Şubat mezaliminin başta demokrasimiz olmak üzere Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatında açtığı derin yaralar hala tam olarak iyileşmedi.

Özellikle 28 Şubat meselesi gündeme gelince CHP'li siyasetçilerin 'Bitmedi şu mağduriyetiniz.' diyecek kadar küstahlaştıklarına şahit oluyoruz.

28 Şubat postmodern darbesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti 380 milyar dolardır.

28 Şubat sadece hak ve özgürlüklerde değil, ekonomide de çok büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Bunların sorumlusu sensin CHP. Siz yaptınız bunları.

Yeni medya düzeninin eskinin imtiyazlılarını, seçkinlerini, halka rağmen halkçı jakobenlerini rahatsız ettiğini biliyoruz.

Terörsüz Türkiye çabalarında dün itibarıyla artık yeni bir safhaya geçilmiştir.

Kimsenin kendini öteki olarak hissetmediği, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir iklimi ülkemizde tesis ve tahkim etmek milletimize karşı asli görevimizdir.

"Önümüzde bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarının yıkılması hedefine giden yolda tarihi bir adım atma fırsatı vardır."

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