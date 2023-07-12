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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz." dedi.

12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Vilnius

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Bazı müttefiklerimizin, PYD/YPG’yle kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bunun makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yok." dedi.

Erdoğan, "Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umutlarını yeniden yeşertmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle 'amasız ve amansız mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden bu konuda kararlı ve net bir tavır bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Tahıl koridoru

Tahıl koridoru ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Zelenskiy girişimin devamından yana, Sayın Putin'in de bazı önerileri oldu. Bu önerileri de dikkate alarak çözüm odaklı çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna) Taraflar bizim arabulucu olmamızı teklif veya kabul ederlerse memnuniyetle böyle bir arabuluculuğu kabul ederiz." şeklinde konuştu.

"Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin ittifaka girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık." ifadesini kullandı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) İnsanların kutsallarına saldırmak fikir hürriyeti değil barbarlıktır, ilkelliktir, bir nevi terör eylemidir." dedi.

"İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci, milli iradenin temsilcisi TBMM'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecek." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BM İnsan Hakları Konseyinde Kur'an'ı yakma eylemini kınama tasarısı) Tasarıya ret oyu veren ülkeler, özgürlük ve insan hakları anlayışını gözden geçirmeli." şeklinde konuştu.

İsveç'in NATO üyelik süreci

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyelik süreci ile ilgili, "Meclis açıldığında inanıyorum ki süratle Meclis Başkanımızın uluslararası sözleşmelerde öne çıkaracağı sözleşme bu olacaktır." dedi.

Türkiye'nin ABD'den F16 alımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Türkiye'nin ABD'den F16 alımı) Temennimiz odur ki olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden daha umutluyum." ifadesini kullandı.

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