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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği günler geride kalmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, toplumun hizaya sokulduğu, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır." ifadelerini kullandı.

25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği günler geride kalmıştır Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Bitlis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiler İplik Fabrikası önünde Bitlis kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün karanlık gölgesi, doğu ve güneydoğu illerimizden çekildikçe şehirlerimizin yıllardır atıl kalan potansiyeli de ortaya çıkmaktadır. Daha düne kadar terör yuvası olan Gabar Dağı'nda bugün ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz. Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, toplumun hizaya sokulduğu, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kalmıştır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Muhalefet) Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar, şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Milletin Meclisinde millete, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin ve nefret akan provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi." dedi.

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