Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temel gıda ürünlerinde KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılıyor.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe koyulmasına karar verilmiştir." dedi.
"KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." diyen Erdoğan, "KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim ihracat ve cari fazlayla büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz." diye konuştu.