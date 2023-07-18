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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Mümin Altaş  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'a Togg hediye etti Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Erdoğan ve Veliaht Prens Selman Al Salam Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens Selman'a Pamukkale beyazı renkteki Togg'u hediye etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Selman, Al Salam Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

Erdoğan, oteline Veliaht Prens Selman'ın kullandığı Togg ile geldi.


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