Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye) Milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde bütün tedbirleri alıyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;
"Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız"
"(Suriye) Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde, sahadaki süreci anbean takip ediyor, farklı eylemin yaşanmaması için bütün tedbirleri alıyoruz"
"Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir"
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