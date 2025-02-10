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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı, ölümünün 107'nci yılında andı.

Fatma Sevinç Çetin  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında andı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alemibekaya irtihalinin 107'nci yıl dönümünde ulu hakan, cennetmekan Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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