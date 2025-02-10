Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı ölümünün 107'nci yılında andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı, ölümünün 107'nci yılında andı.
Ankara
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alemibekaya irtihalinin 107'nci yıl dönümünde ulu hakan, cennetmekan Sultan 2'nci Abdülhamid Han'ı rahmetle, minnetle, tazimle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
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Âlemibekaya irtihalinin 107’nci yıl dönümünde ulu hakan, cennetmekân Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ı rahmetle, minnetle, tazimle yâd ediyorum. pic.twitter.com/wozfaubbHI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2025