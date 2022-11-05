Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günü kurtarmak, bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Otel'de 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Dünyanın pek çok farklı yerinde denenen 'devrim' görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye'de teşmil etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.
Günü kurtarmak bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir:"
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