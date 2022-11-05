Dolar
18.57
Euro
18.50
Altın
1,681.15
ETH/USDT
1,644.10
BTC/USDT
21,281.00
BIST 100
4,216.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Günü kurtarmak, bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir." dedi.

05.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Otel'de 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Dünyanın pek çok farklı yerinde denenen 'devrim' görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye'de teşmil etmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.

Günü kurtarmak bugünü savuşturmak için siyaset yapılmaz. Siyaset usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir:"

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den videolu 'Mehmetçik' paylaşımı
İstanbul'da okul çevrelerinde polis denetimleri sıklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ekimde 94 terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset, usta bir satranç oyuncusu gibi bugünden yarını planlamak demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımızın eğitim-öğretim hayatlarını verimli sürdürmelerine önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tam 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uyuşturucuyla mücadele veren emniyet teşkilatıma iftirada bulunamazsınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uyuşturucuyla mücadele veren emniyet teşkilatıma iftirada bulunamazsınız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet