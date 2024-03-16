Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında yatırmış olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız." şeklinde konuştu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel krizlerin ve istikrarsızlıkların yol açtığı mali yükü en az şekilde insanımıza yansıtmanın derdindeyiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatırmış olacağız. (Toplu sözleşme ikramiyesi) Memurlarımızın haklarını genişletmek için gayret ederken muhalefetse bunları Anayasa Mahkemesine götürerek budamaya çalışıyor." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçilerde sendikalaşma oranı 2024 Ocak istatistiklerinde yüzde 15'i geçti. Memurlarda sendikalaşma oranı ise yüzde 74 oranına yükseldi." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi bize karşı kışkırtmak için meydanlarda atıp tutuyorlar ama mahkeme kapılarını aşındırmaktan da maalesef geri durmuyorlar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.