Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz." dedi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesine ilişkin, "Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; Batı Trakya ile ilgili sorunlar, müftülerle ilgili konu. Bunları aşalım istedik." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ndeki temaslarına ilişkin, "AB ülkeleri liderleriyle etraflıca konuştuk, 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz.' dedik." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.