Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Prag Kalesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.