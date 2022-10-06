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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Mehmet Tosun   | 06.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısı için bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Prag Kalesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.


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